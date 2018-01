Turquia Un avió, a punt de caure al Mar Negre en sortir-se de la pista

Els 162 passatgers d'un Boeing 737 de l'aerolínia turca Pegasus van sortir il·lesos del que podria haver estat una catàstrofe aèria en derrapar l'avió a la pista d'aterratge de l'aeroport de la ciutat turca de Trebisonda i relliscar per un penya-segat fins a quedar-se a pocs metres del Mar Negre. Les autoritats van assenyalar que no es van registrar ferits en l'incident, les causes del qual estan sota investigació, tot i que tot sembla indicar que la intensa pluja que queia en el moment en què es va produir l'accident hauria provocat el gran ensurt. L'aeroport d'aquesta ciutat costanera turca va romandre tancat durant tota la nit de dissabte, però al matí d'ahir va reprendre les seves operacions amb total normalitat, segons va informar l'agència oficial de notícies turca, Anatolia.