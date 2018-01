Dues dones moren en una allau humana als voltants de la frontera de Ceuta

Dues ciutadanes marroquines d'uns 40 anys van perdre la vida a primera hora del matí als voltants de la frontera de Ceuta després d'una allau de centenars de persones. Els fets van tenir lloc al turó més proper a les instal·lacions frontereres marroquines de Bab Sebta, on les autoritats alauites separen les treballadores dedicades al transport de mercaderies que han d'accedir a territori espanyol pel pas de Tarajal II, les quals entren a Ceuta com a netejadores de la llar o altres feines regulades. Les dues dones que van perdre la vida eren residents de la localitat marroquina de Castillejo però originàries d'altres regions del Regne alauita.

L'any passat es va registrar la mort de quatre dones marroquines més, dues a l'agost, una altra a l'abril i una més al març, asfixiades en allaus semblants registrades en tots els casos a territori marroquí i prop de la frontera de Ceuta. Des de l'estiu les autoritats marroquines només permeten el pas de les dones els dilluns i dimecres i el dels homes els dimarts i dijous per reduir el volum de persones que entren a Ceuta per portar tot tipus de mercaderies a l'altra banda de la frontera. Malgrat això, centenars de persones solen fer cua durant tota la nit per entrar a primera hora del matí.