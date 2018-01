La Fiscalia s'oposa que Susana Díaz declari en el judici dels ERO irregulars

El ministeri fiscal i les defenses dels acusats es van oposar a citar la presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, com a testimoni en el judici que celebra la Secció Primera de l'Audiència Provincial de Sevilla contra els expresidents de la Junta d'Andalusia Manuel Chaves i José Antonio Griñán i altres 20 exalts càrrecs autonòmics pel procediment específic pel qual es concedien les ajudes dels expedients de regulació d'ocupació (ERO) presumptament fraudulents.

Així es van pronunciar la Fiscalia i les defenses dels acusats en la sessió d'ahir sobre una de les proves testificals plantejades per la representació del PP-A a les seves qüestions prèvies, en què sol·licitava que testifiqués l'actual presidenta de la Junta. Segons la representació del PP andalús, de les declaracions de Susana Díaz i del contingut de les seves «compareixences públiques» es dedueix que l'actual presidenta de la Junta té un «ampli coneixement» dels fets investigats.

A més, el PP d'Andalusia va recordar en la seva presentació de les qüestions prèvies que «durant el mandat» de Susana Díaz com a consellera de Presidència i Igualtat -entre juny de 2012 i setembre de 2013- va ser promulgat un decret per a la convalidació de les ajudes extraordinàries concedides per a la prejubilació de treballadors afectats per empreses en crisi. Així, Pablo Jiménez de Parga, advocat de Chaves, va rebutjar aquesta testifical perquè «no es donen els requisits», al que es van sumar la resta d'advocats.