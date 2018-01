Un funcionari alacantí porta 15 anys alternant baixes i vacances

Un treballador de la Diputació d'Alacant porta quinze anys sense gairebé treballar però cobrant el sou de l'organisme provincial perquè ha anat encadenant períodes de baixa amb vacances. Per cobrir el seu lloc, auxiliar d'infermeria en un centre psiquiàtric, la Diputació d'Alacant té contractat a un substitut tots aquests anys.

Segons expliquen companys de treball, representants de sindicats i el propi diputat de Personal de la Diputació, el funcionari ha actuat seguint un esquema que es repeteix periòdicament sense que la Diputació i la Seguretat Social hagin adoptat mesures, perquè asseguren que el procediment és legal. Després del comunicat de baixa signat per un metge, el funcionari esgota el període legal de baixa durant un any i mig fins que la Seguretat Social li comunica que ha de tornar a la feina ja que que no considera que estigui en una situació d'incapacitat. Després d'incorporar-se al lloc de treball sol·licita les vacances que no ha gaudit per estar de baixa per malaltia i quan les esgota, demana una altra baixa.

El cas és objecte de comentari constant entre els funcionaris de la Diputació d'Alacant fins al punt que els sindicats de l'organisme provincial van abordar la situació en el transcurs d'una reunió de personal abans de les vacances de Nadal. En ser preguntats pel diari Información, es van mostrar poc inclinats a entrar en valoracions en considerar que no s'està cometent cap il·legalitat. «És un 'baixista' de professió, un absentista patològic que s'ha anat buscant la vida per estar sempre de baixa i totes les institucions que han intervingut en aquest cas han anat complint amb la legalitat», ha indicat un representant sindical que rebutja ser identificat públicament.

Per la seva banda, el diputat de Personal, Alejandro Morant, afirma sentir vergonya per la situació d'aquest funcionari al que la Diputació ha estat pagant el sou durant tots aquests anys. «No es pot admetre», assenyala Morant, qui culpa l'Institut Nacional de la Seguretat Social. «Si no és apte per treballar, que li donin una incapacitat, però com la Seguretat Social no paga el sou, que ho fa la Diputació, se'n desentenen», lamenta Morant, qui assegura que la Diputació ha tractat d'acomiadar a aquest funcionari sense resultats. «Li arribem a obrir un expedient perquè després d'una de les baixes no es va incorporar el dia que havia de fer-ho, però ens va guanyar el judici perquè va demostrar que la Seguretat Social no l'hi havia comunicat correctament».

Morant també assegura que han tractat d'anar contra el metge que ha signat bona part de les baixes, però que no ho han aconseguit. «Em fa vergonya saber que això passa en una institució pública», afirma el diputat, qui diu estar estupefacte, després de tenir coneixement, a través de treballadors de la Diputació, de la gran activitat d'oci que el funcionari exhibeix en una coneguda xarxa social durant els seus períodes de baixa laboral.

Per la seva banda, el funcionari, a preguntes d'aquest diari, justifica la seva situació en «moltes petites coses que al final s'ajunten i m'impedeixen treballar». Critica que la Seguretat Social li negui la incapacitat permanent i lamenta que l'obliguin a treballar sis mesos entre baixa i baixa. «Això és molt dur perquè jo no vull treballar per a la Diputació», assevera.

L'afectat rebutja que encadeni baixes i vacances. A partir de 2011, i arran d'un canvi normatiu, se li obliga a treballar entre baixa i baixa sis mesos. No obstant això, segons els seus companys, després d'incorporar-se després de la seva última baixa, s'ha declarat incapaç de desenvolupar les seves funcions en el centre, per la qual cosa li permeten que únicament es presenti mitja hora els dijous davant la unitat de Salut Laboral de Diputació i després es marxi a la seva casa.

Es dóna la circumstància que no hi ha cap mútua que controli les seves baixes. En 1991 es va signar un acord en Diputació pel qual els funcionaris que havien obtingut la seva plaça amb anterioritat a aquest any quedaven exempts del control de les mútues en cas de malaltia. És per això que és la Seguretat Social la que li controla i la Diputació la que paga.