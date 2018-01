El PP havia de pagar el contracte per a la millora de la reputació de Pilar Barreiro

La senadora del PP i exalcaldessa de Cartagena (Múrcia) Pilar Barreiro va negar davant la magistrada del Tribunal Suprem Ana María Ferrer haver comès cap irregularitat en els concerts que va entaular amb empreses d'Alejandro de Pedro -considerat l'aconseguidor de la trama Púnica- per defraudar l'Ajuntament de Cartagena i la Conselleria d'Educació de la Regió de Múrcia. Sobre un dels contractes, dirigit a millorar la seva reputació a les xarxes socials i que no es va arribar a signar, va dir que estava previst que el pagués el partit. Així ho va manifestar l'advocat de Barreiro, José Pardo, al final de la gairebé hora i mitja de declaració de la senadora.

«Es va contractar una publicitat que es va fer i es va pagar», va explicar l'advocat en relació amb els anuncis pagats per Barreiro en un diari digital de De Pedro. Sobre el contracte per millorar la reputació de la llavors alcaldessa de Cartagena i diputada «no va arribar a acabar-se i havia de ser pagat pel partit, fet pel qual no hi ha cap delicte en res». «No hi va haver cap tipus de pagament amb diners públics», va insistir el lletrat, tot afegint que la seva clienta no sap res de l'expresident de Múrcia Pedro Antonio Sánchez -que també està processat per contractes amb l'aconseguidor de la Púnica-. «Jo de la UCO prefereixo no parlar», va afegir.