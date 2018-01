SCC avisa que «tornarem al carrer» si el Govern català incompleix la llei

El president de Societat Civil Catalana (SCC), José Rosiñol, va afirmar que l'entitat «no abandonarà tots aquells catalans que també se senten espanyols i europeus» i que «en el moment en què es produeixi alguna acció o declaració que vagi en contra de la legalitat vigent o que conculqui els drets dels ciutadans» no dubtaran a «tornar a sortir al carrer no per generar conflicte, sinó per reclamar respecte a la Constitució i a l'Estatut» i tornar a fer «una crida al sentit comú, al seny i a la convivència».

Així es va pronunciar Rosiñol durant la cerimònia d'entrega al Palau de la Generalitat del XXVI Premi de Convivència que atorga la Fundació Professor Manuel Broseta, que aquest any reconeix SCC, on va assegurar que és «un gran honor i un immens privilegi» rebre aquest reconeixement, a més d'«un enorme impuls» per continuar amb la seva feina.

Després de rebre el guardó de mans del president de la Generalitat, Ximo Puig, va explicar que el procés sobiranista ha generat a la societat catalana «una fractura sense precedents» i «hi ha moltes famílies que no es parlen per les seves discrepàncies, amics de tota la vida que han deixat de tenir relació, enormes silencis entre companys d'empresa i fins i tot grups de WhatsApp eliminats», de manera que «la tensió política ha entrat a la quotidianitat».

Per part seva, Puig va destacar durant el seu discurs que a la Comunitat li «dol especialment» el que està ocorrent a Catalunya i desitja que se superi aquesta situació, al mateix temps que va exigir que «ningú utilitzi el separatisme per recentralizar».

Paral·lelament, la coportaveu de Compromís, Águeda Micó, va considerar «un error» que l'entrega del premi se celebrés al Palau de la Generalitat Valenciana, en considerar que aquest edifici és «un espai obert a aquells que fomenten la convivència i no als que propugnen la divisió i els enfrontaments a altres territoris». Per això, el partit va decidir no enviar cap representant a l'entrega del guardó.