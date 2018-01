Tabarnia diu "Hola" a Espanya i arrasa a les xarxes socials

Neix un il·lusió i arriba des de Tabàrnia. El territori separat de Catalunya però integrat a Espanya, format per diverses comarques de les províncies de Tarragona i Barcelona, ??està tenint gran repercussió a través de les xarxes socials. I és que, en un dels seus últims vídeos, que s'ha convertit en viral, saluden amb un "hola" a Espanya i asseguren voler "demostrar als indepes que ha començat una nova etapa i que tota Espanya està amb nosaltres".





Boadella en la parodia como presidente de Tabàrnia: "Soy un payaso, pero a su lado soy un modesto aprendiz" https://t.co/9mmCGkA6MO pic.twitter.com/ASuAQBouyX — Europa Press (@europapress) January 16, 2018

Tota una declaració d'intencions que ha causat simpatia entre els internautes, que han il·lustrat amb la cançó de The Beattles 'You say goodbye and I say hello' com a banda sonora i en el qual es pot veure un muntatge en què es diferencia Espanya i Catalunya i després la fictícia província de Tabàrnia.A més, no dubten a llançar missatges a tots els seus seguidors com "el populisme crea enemics", i recorden que en les últimes eleccions al Parlament català el resultat va ser una majoria de Ciutadans en vots, encara que no d'escons.D'altra banda, l'actor i director teatral Albert Boadella s'ha presentat aquest dimarts com a president imaginari a l'exili del govern de Tabarnia.Els seus promotors han publicat un discurs de Boadella en català, en un vídeo recollit per Europa Press en què comença parafrasejant l'expresident Josep Tarradellas però dient 'No sóc aquí', i ho atribueix al fet que "els usurpadors de sentiments, diners, institucions, clubs i banderes han fet aquest territori irrespirable ".Els ha acusat a més de dividir Catalunya, però també de pretendre dividir tot Espanya i tot Europa, encara Boadella anuncia irònicament "uns anticossos capaços de reaccionar davant l'epidèmia: els ciutadans de Tabarnia", que porten al renaixement del sentit comú, diu.Boadella -que apareix amb les banderes europea, espanyola i de Tabàrnia, i un faristol amb la llegenda 'Govern de Tabàrnia'- afirma que en aquest territori imaginari caben tots els que vulguin."Sóc un pallasso, però al seu costat sóc un modest aprenent", afegeix com a rèplica als que el critiquen, i ha acusat els independentistes de fer del Parlament l'autèntic Teatre Nacional de Catalunya."Les seves bufonades als nostres carrers s'han acabat", els adverteix, i avisa també que rebutjaran que continuï l'independentisme, i acaba amb un 'Visca Tabàrnia', que iguala el 'Visca Espanya'.