Troben el cadàver d'una noia de 17 anys al costat d'una carretera de Madrid

El cos d'una jove de 17 anys va ser trobat a la cuneta de la M-117 a l'altura de Fuente el Saz del Jarama amb signes d'haver estat atropellat. Va ser un conductor qui va donar la veu d'alarma i va avisar de la troballa als serveis d'emergència al voltant de les 10 del matí. Fins al lloc es van desplaçar els serveis d'emergència, que només van poder confirmar la mort de la jove, que presentava lesions compatibles amb un atropellament. No hi havia cap vehicle a les proximitats i el succés està sent investigat per l'equip de Policia Judicial de Paracuellos de la Guàrdia Civil. Paral·lelament, el jove de 36 anys que va ser atropellat per un turisme a la tarda de dissabte a Salamanca va perdre la vida després de no poder superar les ferides patides. El personal facultatiu de Sacyl va atendre inicialment el ferit al lloc del sinistre i posteriorment el va traslladar al Complex Assistencial de Salamanca.