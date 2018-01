Trump diu que no és «racista» i nega les paraules sobre Haití

El president dels Estats Units, Donald Trump, va afirmar que no és «racista», i va insistir que no va utilitzar l'expressió «països de merda» per referir-se a Haití i els països africans. «No soc racista. Soc la persona menys racista a la qual hàgiu entrevistat, això segur», va manifestar després de reunir-se amb Kevin McCarthy, líder de la majoria republicana a la Cambra de Representants.

«Heu vist el que han dit diversos senadors que eren a la sala sobre els meus comentaris? No els vaig fer», va assenyalar, en referència a les declaracions de dos senadors republicans que van negar que Trump fes servir aquesta expressió.

El senador David Perdue va dir que el mandatari «no va utilitzar aquestes paraules», i va acusar el demòcrata Richard J. Durbin de «malinterpretar» les declaracions de Trump, segons The New York Times. Poc després, el senador republicà Tom Cotton es va unir a Perdue, i va manifestar que «tampoc vaig sentir aquestes paraules». «No estava assegut més lluny de Trump que Durbin», va dir.