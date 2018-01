La Unió Europea «continua oberta» a revertir el Brexit

El president del Consell europeu, Donald Tusk, i el cap de l'Executiu comunitari, Jean-Claude Juncker, han assegurat aquest dimarts que la UE a 27 "continua oberta" a revertir el Brexit si els britànics canvien d'opinió sobre la decisió d'abandonar el bloc comunitari.

"Nosaltres, al continent, no hem canviat de parer. Els nostres cors segueixen oberts per a vosaltres (els britànics)", ha defensat Tusk en un debat en el ple del Parlament Europeu a Estrasburg, sobre la cimera europea de desembre a la qual es va donar pas a la segona fase de les negociacions sobre el divorci.

Per donar suport el seu missatge al Regne Unit, el president del Consell ha recordat una frase del negociador del govern britànic per al Brexit, David Davis, que va dir en una ocasió: "Si una democràcia no pot canviar d'opinió, deixa de ser una democràcia" .

Tusk ha afegit que si el govern de Theresa May es manté en la seva decisió de deixar la Unió Europea, el Brexit "serà una realitat, amb totes les seves conseqüències negatives, el març del proper any". "Llevat que hi hagi un canvi de parer entre els nostres amics britànics", ha reblat.

En la seva intervenció, també el president de la Comissió Europea s'ha alineat amb aquesta oferta als britànics llançada per Tusk en reiterar que les "portes (de la UE) continuen obertes" i confiar que el missatge "s'escolti clarament a Londres" .

En qualsevol cas, Tusk ha demanat al govern britànic "més claredat" sobre quina és la seva visió del que ha de ser el marc futur de les negociacions, una condició necessària perquè els líders de la resta de la UE es reuneixin i prenguin decisions sobre la manera que volen per a la relació amb el Regne Unit com a país tercer.

En el cim de desembre, els caps d'Estat i de Govern de la UE van confirmar de manera unànime que s'havien donat els passos necessaris per acordar les bases de les condicions del divorci, el que permetia donar el pas a la segona fase dels contactes i abordar la possibilitat d'un període transitori i reflexionar sobre el futur postBrexit.