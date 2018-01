Demanen fins a 21 anys de presó per al grup «pilla-pilla» que humiliava homosexuals

La Fiscalia de Barcelona demana penes de fins a 21 anys de presó per a cinc membres del 'Projecte pilla-pilla' que contactava amb homosexuals per xats amb l'excusa de mantenir relacions sexuals i, en quedar amb ells, els abordava en grup per humiliar-los, gravar-los en vídeo i obligar-los a confessar falsament que eren pederastes.

En el seu escrit, recollit per Europa Press, el fiscal considera els cinc acusats culpables de delictes contra la integritat moral i contra la intimitat, i demana per a ells penes que van dels 21 anys als dos anys de presó en funció de la seva participació en els tres casos ocorreguts a Catalunya el 2013.

El fiscal de delictes d'odi i discriminació afirma que el principal acusat va crear a Espanya el 'Projecte pilla-pilla' al novembre del 2013 --amb pàgines a Facebook i Twitter-- imitant el grup rus 'Occupay Pedofilya', de "clara ideologia neonazi", i a més els acusats mantenien contactes amb persones d'extrema dreta.

Aquest projecte, que va néixer a Rússia, tenia el pretext aparent de neutralitzar suposats pederastes, però en realitat el seu objectiu era la "persecució, humiliació i vexació d'homes homosexuals", uns objectius completament compartits pel 'Projecte pilla-pilla'.

Afirma que en compliment d'aquestes finalitats, el principal acusat, entre novembre i desembre del 2013 va entaular converses de caire sexual amb tres homes adults a través de xats fins a aconseguir una cita fingint ser un jove gai, en algunes ocasions de 17 anys.

Quan apareixia la víctima seleccionada, l'acusat, acompanyat d'un grup d'entre deu i 20 persones, entre les quals estaven en diferents dies alguns dels altres quatre encausats, "amb propòsit d'atemorir, humiliar i represaliar els homes homosexuals", l'abordaven, gravaven i l'obligaven a contestar preguntes íntimes i declarar que era pederasta --encara que havia quedat amb un home adult--.

Els vídeos posteriorment es penjaven a Internet i alguns es van tornar virals, la qual cosa va causar un "dany irreparable al seu honor i dignitat amb l'aparent propòsit que escarmentessin i no tornessin a fixar una cita sexual amb cap jove", si bé tots els acusats tenen edat per prestar consentiment sexual.

Vídeos virals



El compte de Facebook del 'Projecte pilla-pilla' tenia en aquell moment 23.115 seguidors i la de Twitter 547, i els seus vídeos es van tornar virals ja que també van ser "àmpliament difosos" a Internet per publicitat o per enviament, per correu electrònic, missatgeria instantània, blogs i altres llocs web, puntualitza el fiscal.

A més, aquests fets van generar un "estat d'alarma social" entre la població LGTBI que temia per la seva seguretat i integritat, veient-se greument afectats en la seva dignitat col·lectiva.

Les tres víctimes van ser abordades als voltants de l'Hospital de Granollers (Barcelona) o a l'estació de tren de Les Franqueses del Vallès (Barcelona) i en dos casos els vídeos van arribar a l'entorn familiar més proper, i en un altre s'ha constatat que va ser vist per més de 50.000 usuaris.

Per aquests fets, el fiscal demana indemnitzar a les tres víctimes amb 31.000 euros pels danys morals i perjudicis morals derivats de la filmació d'imatges i la seva posterior difusió.