Una explosió per una fuita de gas causa dos morts i 14 ferits a Bèlgica

Almenys dues persones van morir i catorze van resultar ferides com a conseqüència d'una explosió que va destrossar tres edificis a la localitat belga d'Anvers dilluns a la nit, segons van informar les autoritats belgues. La policia va explicar que es van trobar dos cossos entre les runes després de l'explosió. Hi ha cinc persones ferides greus i una altra en estat crític després de la deflagració, que va tenir lloc en un sector de la ciutat en què viuen molts estudiants. Les autoritats van descartar que l'explosió fos conseqüència d'un atemptat terrorista. La policia va assenyalar que hi ha una investigació en curs per poder aclarir les causes d'aquesta explosió. Els investigadors han descartat que sigui un atac terrorista i els mitjans belgues van assenyalar que es tractaria d'una explosió de gas. Bèlgica es troba en estat d'alta alerta des dels atemptats registrats al país el 2016.