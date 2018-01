Nou empresaris declaren que van finançar il·legalment el PP

Els nou empresaris que han arribat a un acord de conformitat amb la Fiscalia Anticorrupció van ratificar davant del jutge de l'Audiència Nacional José María Vázquez Honrubia que van finançar de forma irregular el PP de la Comunitat Valenciana presidit per Francisco Camps. Els industrials penedits van ser els primers a declarar, acceptant així la petició de la fiscal Myriam Segura, de començar l'interrogatori amb ells. Aquests nou acusats van ratificar davant el jutge el reconeixement dels fets que ja van fer fa gairebé un any davant el Ministeri Públic.

Segons l'escrit d'acusació d'Anticorrupció, els empresaris van sufragar amb 1,2 milions d'euros les despeses electorals dels populars valencians a les campanyes de les eleccions municipals i autonòmiques de 2007 i de les generals de 2008. Aquesta quantitat suposa part dels 2,03 milions d'euros que, segons la Fiscalia, va pagar el PP en negre a Orange Market en relació a aquests actes.

La fiscal va plantejar una bateria de preguntes a cada un dels acusats per donar claredat i confirmar els fets que sustenten l'acusació contra els líders de la trama, Francisco Correa, Pablo Crespo i Álvaro Pérez El Bigotes, així com contra l'excúpula del PP valencià.

Els empresaris només van respondre a les preguntes de la Fiscalia i dels seus propis advocats, de manera que les defenses d'altres acusats van voler consignar les seves preguntes sabent que no rebrien resposta.

Primer van ser Enrique Ortiz, Alejandro Pons i José Francisco Bevià els que van confessar haver finançat de forma il·legal el PP a les eleccions municipals i autonòmiques de 2007 i a les generals de 2008. Al febrer de 2017 van admetre les irregularitats el nebot de l'expresident de les Corts valencianes Juan Cotino, Vicente Cotino, Enrique Gimeno Escrig, Tomás Martínez Berna, Rafael Martínez Berna, Antonio Pons Dols i Gabriel Alberto Batalla Reigada.

D'aquesta manera, la Fiscalia, que inicialment sol·licitava per als nou acusats penes d'entre quatre i sis anys de presó per delictes als comptes electorals i falsedat en document mercantil, ha rebaixat la seva petició a condemnes que oscil·len entre 15 i 21 mesos de presó per delictes electorals i falsificació en document mercantil, però que finalment seran substituïdes per multes.

Correa va afirmar durant la seva declaració que era la formació política, i concretament l'exsecretari general autonòmic del partit, Ricardo Costa, qui indicava a Orange Market, empresa vinculada a la trama Gürtel, els empresaris als quals havien de facturar els actes de les campanyes de les eleccions municipals i autonòmiques de 2007 i de les generals de 2008 si «volien cobrar».

«Sabia que per cobrar havíem de facturar als empresaris que s'han assegut aquí», va explicar. «Totes les factures que nosaltres hem emès a aquests empresaris que han passat per aquí són treballs reals per al PP», va destacar. Després, va aclarir l'advocat de l'Estat, Edmundo Bal, les factures «haurien d'haver estat emeses al PP, però com que ells no ens podien pagar ens van dir: 'factureu a aquests empresaris'».