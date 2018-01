Els pares de Diana Quer recorren la desimputació de la dona d'El Chicle

L'acusació particular que exerceixen els pares de la jove Diana Quer han presentat un recurs contra el sobreseïment de les actuacions contra Rosario R., la dona de l'autor confés de la mort de la noia, José Enrique Abuín Gey, conegut com El Chicle, perquè l'informe forense preliminar «no descarta la participació de tercers en l'assassinat». L'acusació particular exercida per l'advocat Ricardo Pérez Lama, en nom de Diana López-Pinel i Juan Carlos Quer, ha decidit recórrer la resolució per la qual s'acorda el sobreseïment provisional i parcial de les actuacions pel que fa a Rosario R. perquè «en estar en un moment molt inicial de la instrucció» entenen que, «amb el degut respecte, una resolució d'aquesta importància resulta prematura».

«Recordem que des d'un primer moment, la investigada es va situar la nit del dia 21 a 22 d'agost del 2016 al costat del seu espòs, i encara que després es va retractar davant els investigadors, la realitat és que amb les mateixes dades presents a l'atestat de la Guàrdia Civil, incloses la declaració del seu cunyat i germana, se li va atribuir la condició d'investigada», esgrimeix l'acusació particular. «I una setmana després, només amb la ratificació en seu judicial d'aquelles dades obtingudes en seu policial, es va aixecar la seva imputació», afegeix.