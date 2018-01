Troben el cadàver d'un nadó en una planta de reciclatge d'escombraries de Granada

El cos sense vida d'un nadó, d'uns vuit o nou mesos de gestació, ha estat trobat dins d'una bossa i amb el cordó umbilical tallat a la planta de reciclatge d'escombraries de la localitat d'Alhendín (Granada).

La troballa del cadàver es va produir al voltant de les 18:00 hores de dimarts per part dels treballadors de la planta, segons han informat a Europa Press fonts de la Guàrdia Civil, que s'ha fet càrrec de la investigació.



Fins a la planta de residus es va traslladar l'equip de Policia Judicial de l'Institut Armat, que va comprovar que es tractava d'un nadó i va activar el protocol judicial.

El cos del nadó ha estat traslladat a l'Institut de Medicina Legal de Granada perquè se li practiqui l'autòpsia per determinar si va morir abans o després de néixer i les circumstàncies en què es va produir la mort.

La Guàrdia Civil centrarà les seves primeres investigacions en esbrinar d'on procedia el nadó i la identitat de la seva mare per aclarir aquest succés que avança aquest dimecres el diari 'Ideal', que indica que el nadó, de pell morena i dona, no portava pinça hospitalària i es va localitzar nu a la cinta corredora on són dipositades les escombraries que bolquen els camions.