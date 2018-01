Els veterans de guerra demanen el seu sou al Salvador

Veterans de guerra del Salvador es van manifestar davant del president de la República, Salvador Sánchez Cerén, l'acte de commemoració del 26è aniversari de la Signatura dels Acords de Pau, que van posar final a la Guerra Civil. Mostraven així el seu descontentament per l'incompliment de les promeses que el Govern ha fet anteriorment, relatives a la seva pensió i a les prestacions que reben. Malgrat no haver-hi enfrontaments, es van registrar cremes de llaunes i accions de protesta per part dels veterans a San Salvador.