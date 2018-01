El 82% dels menors se senten impunes en realitzar assetjament per internet

Un equip d'investigació de diverses universitats espanyoles, inclosa la Universitat de Màlaga (UMA), ha donat a conèixer un estudi que intenta identificar els factors que desencadenen la violència de gènere i l'assetjament a estudiants d'entre 15 i 17 anys, del qual es desprèn que el 17 per cent dels adolescents enquestats declara haver patit «bullying»; el 92 per cent assegurava que els seus companys són més violents en línia i el 82 per cent afirmava no tenir conseqüències quan intervenen en activitats nocives.

La investigadora Leticia Velasco va explicar que a aquesta edat «es defineixen la identitat de l'individu i les relacions entre els seus iguals», a més que «comencen a substituir la família pels amics i les xarxes socials es presenten com una prolongació del seu grup. Un espai on ho comparteixen tot, donant-li més importància que a la comunicació presencial».

Aquesta investigadora, juntament amb Esther Mena i Juan Carlos Tójar, del Departament de Teoria i Història de l'Educació i Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació de la UMA, han analitzat les respostes de 284 estudiants de vuit centres de secundària de la província de Màlaga.

Aquesta experiència va reflectir que el 17 per cent dels adolescents enquestats declara haver patit «bullying» i el deu per cent reconeix haver participat assetjant a algun company a la xarxa.

«Fer-ho a través de l'ordinador els confereix certa impunitat i invisibilitat, a més de sentir-se recolzats per un grup», va explicar Mena. Aquesta idea es confirma amb les dades del projecte que reflecteix el que pensen els participants, ja que el 92 per cent assegura que els seus companys són més violents en línia.