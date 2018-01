Angela Merkel assegura que «jutjaré Àustria per les seves accions»

La cancellera alemanya, Angela Merkel, va traslladar al seu homòleg austríac, Sebastian Kurz, que Berlín jutjarà el nou govern de coalició en què hi ha l'ultradretà Partit de la Llibertat (FPO) per les seves accions. «Us jutjarem per les vostres accions», va dir Merkel a Kurz durant la roda de premsa conjunta amb el canceller, de 31 anys, en la seva primera visita a Berlín des que va assumir el càrrec el passat mes de desembre.

Kurz, líder del Partit Popular austríac, va descriure el seu nou Govern amb els ultradretans com a «estable». Els dos cancellers es van mostrar d'acord a adoptar mesures per afrontar la immigració il·legal a Europa i unir forces per construir el que la dirigent alemanya va qualificar d'una Unió Europea «forta i segura».

Paral·lelament, la cancellera alemanya va confiar que el Partit Socialdemòcrata (SPD) prengui una «decisió responsable» en el congrés que la formació opositora celebrarà aquest cap de setmana per ratificar o rebutjar l'acord a què ha arribat amb la governant Unió Cristianodemòcrata (CDU) per implicar-se en una nova aliança.

«No interferiré», va assegurar Merkel, interrogada sobre el conclau socialdemòcrata, si bé va postil·lar que espera que els seus potencials socis de govern prenguin «una decisió responsable». Destacats líders socialdemòcrates van fer una crida dimarts als seus companys de files a donar suport a les converses per reeditar la gran coalició amb la qual han governat els últims quatre anys.