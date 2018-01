La Cambra dels Comuns britànica aprova la Llei de Retirada de la Unió Europea

La Cambra dels Comuns del Parlament britànic va aprovar la Llei de Retirada de la UE, clau per a la sortida efectiva del Regne Unit del bloc comunitari. La proposta va ser aprovada per 324 vots a favor i 295 en contra. El Partit Laborista va rebutjar la tercera i definitiva versió de la norma que pretén reinstaurar la supremacia de la llei britànica per sobre de la comunitària. Ara el projecte de llei passa a la Cambra dels Lords, on tot apunta que hi haurà proposicions d'esmenes. Un cop passi per la Cambra dels Lords, tornarà a la Cambra dels Comuns, tret que no hi hagi esmenes, cas improbable en el qual la reina podria promulgar-lo i convertir-lo en llei tal com està.

«Estem satisfets perquè la llei hagi completat aquesta fase de la seva tramitació parlamentària», va afirmar el ministre del Brexit, David Davis. «Des del principi hem intentat col·laborar constructivament amb els diputats de tota la Cambra per millorar la norma», va assegurar. El portaveu del Brexit del Partit Laborista, Keir Starmer, per la seva banda, va criticar que la proposta «no és adequada» i va demanar que els diputats puguin expressar la seva opinió en votació vinculant sobre l'acord que aconsegueixi el Govern amb Brussel·les.