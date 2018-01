Cau un meteorit a l'oest dels EUA i provoca un petit terratrèmol

L'albirament d'un meteorit dimarts a la nit a l'àrea dels Grans Llacs, als Estats Units, va coincidir amb un terratrèmol de magnitud 2.0 a l'estat de Michigan, el que apunta a un possible impacte. Segons les informacions sobre l'albirament del United States Geological Survey (USGS), la visió del meteorit i el terratrèmol van coincidir en el temps i es van produir simultàniament cap a les vuit del matí hora local.

L'USGS va localitzar l'epicentre del terratrèmol a 8 quilòmetres a l'oest de New Haven, Michigan, entre els llacs Eire i Huron. Crida l'atenció que la profunditat del sisme va ser de 0 metres, és a dir, la superfície. En tot cas, a l'hora de tancar aquesta edició no hi havia informació que s'haguessin registrat danys.

Des del National Weather Service a Detroit es va confirmar que el fenomen vist al cel no tenia res a veure amb tempestes o llamps, sinó que probablement era un meteor. Els albiraments van ser reportats des de Grand Rapids a Detroit, ciutats separades per més de 200 quilòmetres.

«Vaig anar a girar amb el cotxe i vaig notar que una bola de foc s'inclinava», va dir Jennifer Wilson, tot afegint que «simplement va esclatar en un munt d'espurnes». «No puc creure que hi hagi un meteorit! Ha sacsejat la nostra casa i ha causat un gran impacte! Pensàvem que algú estava colpejant casa nostra», va afegir.

«Ni tan sols sabia què pensar», va assegurar Danny McEwen a Detroit News. «Estava segur que estava veient la invasió alienígena o l'apocalipsi. És impressionant», va reaccionar un altre testimoni a les xarxes socials.

Abans que l'USGS confirmés la caiguda del meteorit, desenes de ciutadans van compartir a les xarxes socials enregistraments del fenomen en què s'aprecia un fogonada de llum seguida d'una aparent explosió . El servei meteorològic Nacional va dir que el «flaix i l'estrèpit» no corresponien a un llamp ni a un tro.