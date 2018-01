Designen una advocada d'ofici per defensar El Chicle

La delegada del Col·legi d'Advocats de la Corunya per al partit judicial de Ribeira, María Fernanda Álvarez, va ser designada com a advocada del torn d'ofici per defensar l'autor confés de la mort de Diana Quer, José Enrique Abuín Gey, conegut com El Chicle. Així ho van confirmar fonts jurídiques, que van explicar que la designació d'Álvarez s'ha efectuat perquè li correspon per la llista del torn d'ofici.

La designació de lletrat de torn d'ofici es produeix després que l'advocat Ramon Sierra renunciés a la defensa de l'autor confés de la mort de Diana Quer en argumentar que «per poder exercir en un assumpte penal, cal creure totalment i honesta en el que s'està fent, fer-ho amb passió i amb amor a la professió».

Sierra va argumentar «dubtes sobre la defensa» per anunciar divendres passat la seva renúncia després de traslladar-se al centre penitenciari de A Lama, a Pontevedra, per comunicar la seva decisió al que era el seu defensat, una renúncia que també va traslladar al Jutjat d'Instrucció.