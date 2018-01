Detenen un exagent de la CIA per retenir informació sobre defensa nacional

L'exagent de la CIA Jerry Chun Shing Lee va ser detingut a la seva arribada a l'aeroport JFK de Nova York procedent de Hong Kong, acusat de «retenir informació sobre la defensa nacional», segons va assegurar el Departament de Justícia en un comunicat. Lee, de 53 anys i d'origen xinès encara que nacionalitzat nord-americà, va començar a treballar per als serveis d'Intel·ligència dels Estats Units el 1994. El 2012, va decidir tornar de Hong Kong per instal·lar-se als Estats Units i llavors es va destapar la seva presumpta traïció. Va fer aturades a hotels de Hawaii i Virginia i l'FBI va escorcollar la seva habitació als hotels on es va allotjar, com a part dels protocols de seguretat rutinaris, trobant que tenia «materials relacionats amb la defensa nacional» sense haver estat autoritzat per a això.

«En concret, els agents van trobar dos petits llibres amb notes escrites a mà que contenien informació classificada que incloïa noms i números de telèfon reals de treballadors de la CIA i sobre els llocs on es duen a terme operacions», va explicar el Departament de Justícia. Lee va aconseguir escapar a Hong Kong abans de ser acusat i dilluns a la nit, tot just aterrar a territori nord-americà, va ser detingut.