Les dues Corees desfilaran juntes a la inauguració dels Jocs de PyeongChang

Les dues Corees van arribar a un acord per desfilar junts sota la bandera d'«una Corea unida» a la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics d'Hivern que se celebraran entre el 9 i el 25 de febrer a la localitat sud-coreana de PyeongChang, com a part de l'acostament entre Seül i Pyongyang.

Els països veïns es van tornar a reunir ahir a la localitat fronterera de Panmunjom per acordar els detalls de la participació de Pyongyang en aquest esdeveniment esportiu, donant continuïtat així a la trobada del 9 de gener, la primera entre els dos països des de fa dos anys.

Entre els acords assolits dimecres, van decidit desfilar junts, competir amb un equip conjunt d'hoquei femení i que Corea del Nord envïi 230 animadors i 30 taekwondistes per a una exhibició esportiva en el marc d'aquests Jocs Olímpics. A més, organitzaran un esdeveniment cultural a la Muntanya Kumgang, a la costa nord-coreana, i faran un entrenament conjunt d'esquí al resort de Masikryong, també a Corea del Nord.



Discurs de Kim Jong-un

La possibilitat de cooperació entre les dues Corees va sorgir arran del discurs que el líder nord-coreà, Kim Jong-un, va pronunciar al Cap d'Any, en què va oferir un acostament bilateral. El president sud-coreà, Moon Jae In, va confiar que els Jocs Olímpics donin una nova oportunitat al diàleg per arribar a la pau.

Les negociacions a sis bandes per a la desnuclearització de la península de Corea es van suspendre el 2009 i des de llavors hi ha hagut diverses iniciatives per reactivar-les, però cap ha prosperat. Els contactes de Panmunjom són la millor oportunitat en anys.

Aquests cara a cara han posat fre a l'escalada de tensió dels últims anys per les incessants proves nuclears i de míssils balístics realitzades pel règim de Kim Jong-un. En resposta, el Consell de Seguretat de Nacions Unides i alguns països han augmentat les sancions contra el règim de Pyongyang.

Per part seva, el president dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar que Rússia està ajudant Corea del Nord a rebre subministraments que violen les sancions internacionals, després de reconèixer que la Xina ara sí està col·laborant per contenir l'amenaça que representaria el règim de Kim Jong-un. «Rússia no ens està ajudant en res amb Corea del Nord», va criticar Trump, advertint que Moscou sembla estar «compensant» els buits que ha anat deixant Pequín en matèria d'aliances amb el règim nord-coreà.