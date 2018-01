«Estan matant la meva mare». Amb aquestes paraules va alertar un nen de sis anys la Policia Local de la Corunya que l'exparella de la seva mare es trobava al seu habitatge, que l'estava agredint i que necessitaven ajuda. Poc abans de les sis del matí del passat diumenge, el petit va agafar el telèfon per demanar que acudissin a casa seva, on estaven la seva mare, el seu germà petit, de només uns mesos, i l'agressor.

L'inspector en cap de la Policia

Local, José Manuel Rico, explicava que el petit va trucar als agents i que va donar la seva direcció per

guiar-los fins al seu domicili. L'home, que va ser detingut acusat d'haver comès els delictes de violació de domicili, trencament d'una ordre d'allunyament i violència de gènere, va amenaçar de mort, segons l'inspector Rico, no només la seva exparella sinó també els petits. «Era un nen de sis anys cuidant un nadó de mesos, són circumstàncies que l'obliguen a madurar abans de temps», explica José Manuel Rico.

La regidora d'Igualtat i Diversidat, que té atribuïdes les competències de Seguretat Ciutadana, Rocío Fraga, comparteix aquesta

sensació de «sentiments enfrontats», ja que la trucada del petit va ser «imprescindible» per a poder detenir l'agressor i per salvar-los d'aquesta situació de perill, però també de «tristesa», perquè un nen tan petit hagi de saber com reaccionar en un moment així. «És una sensació d'infància robada», descrivia Fraga, ja que el menor ha hagut de comportar-se «com un adult».

Quan els agents van arribar a l'habitatge, segons va relatar Fraga, van comprovar que s'estava produint una agressió -la dona tenia un fort hematoma a la cara- i van detenir l'home, que va sol·licitar assistència sanitària abans de ser traslladat a comissaria. L'inspector en cap de la Policia Local va puntualitzar que el presumpte agressor podria estar «sota els efectes d'alguna substància» en aquell moment.

En aquest cas, l'Ajuntament desconeix per què el petit sabia que havia de marcar el telèfon 092, demanar ajuda i apartar el seu germà de la situació de perill,

si l'hi havia dit la seva mare o si ho

havia après a l'escola. «No sabem per què ho va fer, però sort que ho va fer i amb tanta serenitat. El primer que va fer va ser posar fora de perill el seu germà petit, cuidar-lo, atendre'l, donar-li un biberó i, mentre ho feia, va trucar a la Policia Local. És meravellós, però molt dramàtic al mateix temps», relata Fraga.

La dona va rebre cobertura de la Policia Local, tant aquell dia com el següent, de manera que va ser acompanyada pels agents a casa de la seva família perquè estigués «atesa i perquè descansés». També es van entrevistar amb ella unes hores després de l'agressió per conèixer els detalls de la seva situació i per oferir-li l'ajuda del Concello. «Van redactar un informe per al Centre d'Informació a la Dona i per a Serveis Socials, perquè es tingui en compte en el tractament, perquè nosaltres, sempre que hi ha compareixença de la Policia Local en un cas de violència de gènere davant la Policia Nacional, que és la que té les competències, ens posem en contacte amb les dones, per si volen passar-se pel centre i veure què poden necessitar», va comentar Fraga. L'edil va demanar major coordinació amb la Policia Nacional per saber què passa amb les víctimes una vegada que denuncien i que el 092 els trasllada el cas.



«Bona xarxa familiar»

En el cas d'aquesta mare -agredida per la seva exparella, de 31 anys i veí de la Corunya-, compta amb «una bona xarxa familiar», fet que, en aquests casos, segons va explicar Fraga, és «molt important». I és que, quan no hi ha aquesta relació, es posen en marxa altres recursos, com la recerca de lloc en una casa d'acollida, en cas que elles accedeixin a rebre aquest ajut.