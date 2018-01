Operació policial Confisquen 745 quilos de cocaïna amagats en pinyes

La Policia Nacional ha detingut nou integrants d'una xarxa de narcotraficants a la qual se li ha confiscat 745 quilos de cocaïna que amagaven a l'interior de pinyes usant per al seu trasllat terrestre vehicles modificats per convertir-los en magatzems mòbils per transportar el producte. Part de l'estupefaent va ser localitzat al port de Lisboa i viatjava ocult en pinyes, prèviament buidades i farcides de cilindres de cocaïna recoberts amb cera groguenca.