La Policia no descarta que la noia espanyola morta al Perú fos violada

La Policia peruana no descarta que la jove valenciana Nathaly Salazar, desapareguda en aquest país des del 2 de gener i suposadament morta en un accident de tirolina, patís una agressió sexual, segons va revelar la seva germana, Tamara Salazar. De fet, la família de Nathaly, espanyola d'origen equatorià, insisteix en les «incoherències» manifestades pels dos detinguts en relació amb aquest succés perquè la jove tenia experiència en aquest tipus de pràctiques esportives, i està a l'espera de la nova reconstrucció dels fets, en la qual participarà la policia científica.

Tamara va explicar que l'objectiu és comprovar si aquests dos detinguts «estan dient o no la veritat» davant les «incoherències» en les seves declaracions. «Hi ha molts dubtes, molta incertesa, la família i amics no ens creiem que fos un accident, on és la sang?», va destacar.

A més, va assenyalar que la seva germana havia cursat un cicle mitjà i un altre superior relacionat amb les activitats esportives i va treballar a Venta del Moro en una empresa que s'encarregava de realitzar activitats a l'aire lliure. «Té experiència», va assenyalar Tamara, que va destacar també que la policia peruana no descarta tampoc que es produís una agressió sexual. De moment, no s'ha trobat el cos de la jove. Per altra banda, va negar que la seva germana fos amiga d'un dels detinguts, com ha transcendit, ja que només el coneixia del trasllat del poble en què s'allotjava a la zona de la tirolina.

Dos agents especialitzats de l'Equip d'Intervenció Exterior de la Policia Nacional desplaçats al Perú estan col·laborant amb les autoritats locals en les investigacions per trobar el cos de Nathaly, després que la Divisió d'Investigació Criminal peruana arrestés dues persones presumptament relacionades amb els fets i que haurien mantingut contacte amb ella a la zona de Maras-Moray per última vegada.

Els arrestats han manifestat que Nathaly va morir de forma accidental i que es van desfer del cos llançant-ho al riu Urubamba, on se centren ara les tasques de recerca.