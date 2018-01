El PP admet sentir «vergonya» per les acusacions

El portaveu del Grup Popular al Congrés, Rafael Hernando, va admetre sentir «vergonya» davant les declaracions de caps de la trama Gürtel imputant finançament il·legal al PP, però també va afirmar que té la mateixa sensació en els casos que afecten altres partits, com Convergència, el PSOE o fins i tot Ciutadans. Hernando no va voler donar especial transcendència a les revelacions per part de Francisco Correa, Pablo Crespo o El Bigotes.