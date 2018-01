El president romanès nomena una primera ministra en funcions

El president de Romania, Klaus Iohannis, va nomenar primera ministra en funcions l'eurodiputada Viorica Dancila, proposada pel Partit Social Demòcrata (PSD) després de la renúncia de Mihai Tudose, que va optar dilluns per dimitir després de perdre el suport de la formació governant. Iohannis va apel·lar a l'«aritmètica parlamentària» per tornar a encarregar al PSD la formació del Govern. «Per a mi, està molt clar que tenen majoria, fet pel qual he sospesat tots els arguments i he decidit acceptar la seva proposta», va afegir. El nou Executiu haurà d'estar conformat abans de l'1 de febrer, de tal manera que es pugui solucionar aviat la crisi política oberta per la persistent divisió en el PSD. Dancila haurà de superar un vot de confiança al Parlament abans de convertir-se en primera ministra. Dancila, de 54 anys, és una estreta aliada del poderós líder del PSD Liviu Dragnea.