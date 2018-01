Suspenen el judici del cas Gürtel durant 48 hores per l'aportació de dades rellevants

Els advocats de l'exsecretari d'Organització del PP de Galícia i del responsable d'Orange Market, Pablo Crespo i Álvaro Pérez El Bigotes, respectivament, van sol·licitar dimecres la suspensió del judici pel presumpte finançament il·legal del PP de la Comunitat Valenciana després de la confessió del líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, i van anunciar que aportaran dades rellevants a la causa. Els advocats Miguel Durán (Crespo) i José Javier Vasallo (Pérez) van fer aquesta sol·licitud a l'inici de la sessió d'ahir -que va començar amb gairebé dues hores de retard- d'acord amb l'article 746 de la Llei d'Enjudiciament Criminal, que preveu la suspensió de la vista oral «quan revelacions o retractacions inesperades produeixin alteracions substancials en els judicis, fent necessaris nous elements de prova o alguna sumària instrucció suplementària».

El jutge va acceptar aquesta petició i va suspendre el judici fins a demà, quan es reprendrà amb la declaració de Crespo -per a qui demanen 22 anys de presó- i que continuarà amb la de El Bigotes -que s'enfronta a 27 anys de presó-. Abans de prendre aquesta decisió, el magistrat va demanar a Duran que concretés si aquest interès d'interrompre temporalment, almenys 48 hores, la celebració del judici té relació amb la declaració de Correa.

Així mateix, l'advocat de Crespo va confirmar al jutge que el seu client aportaria elements o fets rellevants per a la causa. En aquests termes es va pronunciar l'advocat del Bigotes, adherint-se a allò que va manifestar el seu col·lega, i cap de les parts presents en aquest judici es va oposar a la suspensió.

Per part seva, l'extresorer del PP José Manuel Romay Beccaría, un dels homes de màxima confiança de Mariano Rajoy, va admetre al Congrés que és «evident» que s'han produït «alguns casos» de corrupció i de finançament irregular al Partit Popular. Això sí, va assegurar que quan va prendre possessió d'aquell càrrec no es va trobar amb «cap comportament incorrecte».

El president del Consell d'Estat va fer aquestes manifestacions abans de comparèixer davant la Comissió d'Anàlisi i Modernització de l'Estat autonòmic al Congrés. Romay va ser precisament designat per Rajoy després que esclatés el cas Gürtel i després que Luis Bárcenas fos apartat de les seves funcions al capdavant de les finances de Génova.

Romay Beccaría va lamentar que s'hagin donat «alguns casos de corrupció, com sembla evident que s'han produït», però va destacar que durant la seva gestió al capdavant de les finances populars no va detectar cap comportament il·legal o irregular per part de cap dirigent del PP.

Paral·lelament, la Fiscalia Anticorrupció ha informat a favor que s'aparti el magistrat de l'Audiència Nacional Juan Pablo González, designat ponent de la sentència que s'ha de dictar sobre el cas per la caixa B del PP i jutge a tres peces pendents de la trama Gürtel -Aena, Jerez i visita del Papa a València-, en considerar que el suport a aquest partit «va ser decisiu» a l'hora d'impulsar la carrera d'aquest jutge en diverses de les destinacions que ha ocupat.

El magistrat ha estat recusat a tots aquests procediments per l'acusació popular exercida per IU, que el considera contaminat per la seva «amistat manifesta» amb el partit investigat. En el seu escrit, el Ministeri Públic informa a favor de l'admissió de l'assumpte i afegeix que després de la corresponent tramitació ha d'estimar la recusació per així apartar González de les causes abans assenyalades. Concretament, considera la Fiscalia que González té interès directe en la causa, fet pel qual existeix «pèrdua d'aparença objectiva d'imparcialitat».