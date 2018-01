Theresa May nomena una secretària d'Estat per lluitar contra la solitud

La primera ministra del Regne Unit, Theresa May, va anunciar la posada en marxa d'un pla interministerial que tindrà com a objectiu adoptar mesures per combatre la solitud al Regne Unit i que estarà liderat per la secretària d'Estat d'Esport i Societat Civil, Tracey Crouch. May ha fet pròpies algunes de les recomanacions plantejades en el seu dia per la diputada laborista Jo Cox, assassinada el juny de 2016. La seva Comissió sobre la Soledat tenia com a objectiu combatre un aïllament que pateixen més d'un de cada deu ciutadans britànics.

Més de 9 milions de persones se senten soles sovint i unes 200.000 persones grans del Regne Unit no han parlat amb un amic o un parent en més d'un mes. El 85 per cent dels adults d'entre 18 i 34 anys amb discapacitat també reconeixen viure sense companyia.

«Per a moltes persones, la solitud és la trista realitat de la vida moderna», va lamentar May, comprometent-se a seguir amb el «llegat» de Cox. «Hauríem de fer tot el que puguem per aconseguir, en memòria de Jo, acabar amb l'acceptació de la soledat», va afegir.

La secretària d'Estat Tracey Crouch assumirà la tasca d'un nou grup que estudiarà possibles mesures i gestionarà un fons que permeti al Govern britànic col·laborar amb organitzacions que ja donen suport a peu de carrer als que se senten sols. Crouch va agraïr l'encàrrec de la primera ministra i va promtre treballar per «honrar» la memòria de Cox i ajudar milions de persones.