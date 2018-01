Troben una nounada morta entre escombraries a Granada

Una nena acabada de néixer va ser trobada morta dimarts a la planta de reciclatge d'escombraries de Alhendín (Granada). La nadó va néixer viva i sana, i presentava, entre d'altres fractures, un traumatisme cranial. La petita va néixer amb tots els seus òrgans sans, de manera que s'estudia que aquest traumatisme cranial fos la causa de la mort davant la resta de fractures que presenta el seu cos.

La nena va ser localitzada dins d'una bossa d'escombraries, nua i amb el cordó umbilical tallat, pels treballadors de la planta de reciclatge de Alhendín a la tarda de dimarts a la cinta corredora que transporta les escombraries que descarreguen els camions.

La nounada no portava la pinça hospitalària ni cap altre objecte i estava coberta per gran quantitat de residus, el que dificultarà la investigació per esbrinar la seva procedència i identificar la seva mare. Per a això serà necessari recórrer a anàlisis científiques de l'ADN i a les pistes que poden sorgir de l'autòpsia que se li ha practicat a l'Institut de Medicina Legal de Granada, a més de confrontar dades amb els diferents hospitals de la ciutat.