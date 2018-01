Una actriu porno assegura que Trump va enganyar la seva dona amb ella el 2006

Fa uns dies es va fer públic que un advocat de Donald Trump va pagar 130.000 dòlars a una actriu porno pel seu silenci sobre una possible relació sexual amb el president dels EUA. Stephanie Clifford, Stormy Daniels en el món del cinema per a adults, va manifestar que no havia mantingut una relació amb Trump. No obstant això, dimecres va sortir a la llum una informació de 2011 en la qual l'actriu assegura que Trump va enganyar Melania amb ella. In Touch, la revista en qüestió, afirma que Clifford i Trump es van conèixer l'any 2006 durant un torneig de golf per a famosos a Lake Tahoe, Nevada.

Una de les dades més cridaneres que han transcendit és que l'actriu va qualificar el sexe amb l'actual president com a «genèric, de llibre de text». «Una vegada que ens van presentar al camp de golf, Trump no va deixar de mirar-me i vam acabar anant a un altre forat», relatava. Segons les seves paraules, Trump li va oferir sopar amb ell. Fins i tot revela detalls de com un dels guardaespatlles -de nom Keith- la va rebre al seu hotel i la va acompanyar fins a l'habitació de Trump, que l'esperava en pantalons de pijama veient la tele. «Estava assegut al llit... i vam començar a besar-nos», afirmava l'actriu. La revista manté que les dades van ser corroborades per Randy Spears, un dels millors amics de la intèrpret, i pel seu exmarit, Mike Moz.

En un altre ordre de coses, Ty Cobb, advocat de Trump, va assegurar que el magnat està «impacient» per parlar amb el fiscal especial Robert Mueller, encarregat de la investigació sobre la relació entre entre el seu equip de campanya i Rússia. El president dels EUA havia dit la setmana passada que no pensava reunir-se amb Mueller.

Per altra banda, el cap de Gabinet de la Casa Blanca, John Kelly, va assegurar que Mèxic mai no pagarà el mur fronterer amb els EUA i va titllar de «mal informades» algunes de les promeses fetes per Trump durant la campanya electoral. El magnat va reaccionar poques hores després assegurant que el Govern de Mèxic pagarà «directament o indirecta» el mur que pretén construir.