Un alumne n'apunyala un altre en una universitat holandesa

Un alumne de la Universitat holandesa de Wageningen va rebre una punyalada amb un ganivet prop d'un ull per part d'un altre company. Tots dos parlaven espanyol, segons la pròpia facultat, que no va donat detalls sobre la nacionalitat dels involucrats. Un empleat també va resultar ferit per un cop rebut pel mateix agressor.

La Policia municipal, que està investigant allò succeït, va titllar aquest succés com un «incident violent» a l'interior del campus. Segons un empleat universitari, l'agressor discutia en espanyol amb el seu company i després va mostrar «un comportament confús». Va ser arrestat a uns 500 metres de la universitat, després d'intentar escapar.

L'estudiant agredit va ser traslladat a l'hospital i no sembla que hagi de perdre la visió de l'ull, segons el personal mèdic que el va atendre, mentre que l'altra víctima només va necessitar atenció mèdica per part de l'ambulància que es va traslladar al lloc. Múltiples persones van presenciar l'incident.