Kazakhstan Moren almenys 52 ciutadans uzbeks en un accident d'autobús

Un total de 52 ciutadans de nacionalitat uzbeka van morir en incendiar-se l'autobús en què viatjaven com a conseqüència d'un accident de trànsit al nord-oest de Kazakhstan. L'autobús circulava per una carretera de la regió d'Aktau que uneix la ciutat russa de Samara amb Shymkent, una localitat del sud de Kazakhstan propera a la frontera amb Uzbekistan. Aquesta ruta sol utilitzar-se per traslladar treballadors migrants des de i cap a Rússia.