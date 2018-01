Macron: «El Brexit no podrà canviar la nostra història»

El president francès, Emmanuel Macron, va en la seva primera visita oficial al Regne Unit que «hi ha dues coses que no podrà canviar el Brexit: la nostra història i la nostra geografia». «El Brexit és una decisió presa pel Regne Unit que respecto, tot i que la lamento», va assegurar el president francès durant la roda de premsa posterior a la seva reunió amb, la primera ministra britànica, Theresa May.

«La sortida de la UE no ha estat el principal focus de la nostra conversa. I espero que les negociacions no afectin la nostra relació, que no només té una base geogràfica, sinó que està basada en forts vincles humans», va assenyalar Macron.

El president francès i la primera ministra britànica van passar revista a les tropes a l'Acadèmia Militar de Sandhurst, on es va celebrar la trenta-cinquena cimera anglo-francesa, centrada aquesta vegada en matèria de seguretat i d'immigració, amb el Brexit com a inevitable teló de de fons. Els dos governs van anunciar la creació d'un consell ministerial conjunt de defensa i la signatura d'un nou tractat d'immigració.