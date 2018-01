Un temporal de pluja i vent causa almenys 7 morts a Holanda, Alemanya i Bèlgica

Diversos països del centre d'Europa van patir les conseqüències d'un temporal de pluja i vent que va deixar almenys tres morts a Països Baixos, tres a Alemanya i un a Bèlgica i que va provocar el col·lapse als serveis de transport, amb cancel·lacions de vols i trens. El servei de meteorologia holandès va confirmar vents de fins a 120 quilòmetres per hora que van causar importants estralls. L'aeroport de Schiphol d'Amsterdam va suspendre breument tot el trànsit aeri, mentre que un avís vermell pràcticament va paralitzar els serveis d'autobús i tren.

A Enschede, un home de 62 anys va morir per la caiguda d'un arbre sobre el seu cotxe, mentre que a Zwolle un altre home de la mateixa edat va perdre la vida després de patir un cop al cap. Paral·lelament, una persona de 64 anys va morir a Lingewaal per l'impacte d'una construcció de metacrilat.

El temporal es va estendre també a Alemanya, on l'operador ferroviari Deutsche Bahn va informar a Twitter de la suspensió del servei de trens a tot el país com a mesura de seguretat. Inicialment, només s'havia suspès a l'estat de Renània del Nord-Westfàlia, el més poblat del país.

Almenys tres persones van morir en aquest país per successos vinculats amb el temporal, entre ells un home de 59 anys colpejat per un arbre a la petita localitat d'Emmerich bei Rhein, propera a territori holandès. A més, un altre home de 68 anys va perdre la vida en un accident de trànsit a la ciutat de Lippstadt, al nord-oest, després de perdre el control del seu vehicle, mentre que un bomber va morir a la localitat de Bad Salzungen, al centre del país, per la caiguda d'un arbre.

Els forts vents també van deixar un mort, diversos ferits i important danys a Bèlgica, on els serveis de socors estaven desbordats i van demanar a la població que només contactessin per demanar ajuda en casos de risc greu. La persona morta és una dona que es trobava a l'interior d'un vehicle sobre el qual es va esfondrar un arbre a causa de les fortes ratxes de vent. El succés es va produir a primera hora a la localitat de Grez-Doiceau, situada a l'est de Brussel·les, al Brabant való.

També hi va haver diversos ferits a diferents punts del país, el més greu d'ells una dona a Anvers que va rebre un cop al cap d'una placa metàl·lica. La teulada d'una escola de primària es va ensorrar a la província de Limburg, encara que els alumnes van poer ser evacuats i cap d'ells va resultar ferit.

El mal temps va causar, a més, importants retards a la xarxa de ferrocarril del país i la cancel·lació de prop de 50 trens d'alta velocitat que uneixen Brussel·les amb els Països Baixos i Alemanya. Els parcs de la capital van ser tancats per evitar que la caiguda de branques o arbres poguessin causar ferits.

A Espanya, la Guàrdia Civil va localitzar a primera hora del dia un cadàver a la platja a Tapia de Casariego (Oviedo), un lloc molt proper a on va desaparèixer dimecres un home de 63 anys. Tot sembla indicar que aquest home es trobava en unes roques quan una onada se'l va emportar.

Paral·lelament, la costa gallega va recuperar progressivament la normalitat després de la intensa jornada d'alerta vermella al mar viscuda dimecres, amb onades que van superar els nou metres d'altura i que van arribar a provocar danys a diverses instal·lacions costaneres, passejos i zones properes a les platges.

Tècnics dels ajuntaments del litoral gallec estan quantificant els danys registrats i posant-se en contacte amb el departament de Costes per analitzar la situació després de la incidència meteorològica. Tot i això, no es van haver de lamentar pèrdues humanes ni destrosses importants, tret de comptades excepcions.



Un problema cíclic

Els principals danys es van produir a la zona de Cariño, on el fort onatge va fer caure entre 30 i 40 metres de l'espigó de formigó del port, un problema que és cíclic i que es reprodueix cada vegada que hi ha onades que superen els vuit metres. A Ortigueira, per la seva banda, una jove va resultar ferida mentre passejava per la platja de Morouzos, després de caure-li damunt el tronc d'un arbre que havia estat aixecat per una onada molt forta.

Paral·lelament, les connexions marítimes per catamarà entre Cadis i les localitats del Puerto de Santa Maria i Rota van haver de ser suspeses durant unes hores a causa del temporal de vent de llevant. Davant aquesta incidència, es va posar a disposició dels usuaris un servei alternatiu per carretera amb autobús.