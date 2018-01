El Bigotes atribueix a Camps la decisió de cobrar a empresaris actes de campanya del PP

El responsable d'Orange Market, Álvaro Pérez El Bigotes, va afirmar que l'expresident de la Comunitat Valenciana Francisco Camps era la persona que va donar l'ordre a l'exsecretari general del PP de la Comunitat Valenciana Ricardo Costa perquè la trama Gürtel facturés els actes de campanya de 2007 i 2008 del PP valencià a altres empresaris. Així ho va manifestar durant la seva declaració en el judici pel presumpte finançament del PP valencià, que s'està celebrant a l'Audiència Nacional, després que el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, i el número dos, Pablo Crespo, haguessin afirmat que Costa -que s'enfronta a set anys i nou mesos de presó- va ser qui els va indicar que si «volien cobrar» havien de facturar els esdeveniments a «determinats empresaris», sense concretar qui havia pres aquesta decisió.

El Bigotes va assegurar que vol col·laborar amb la justícia i va demanar anar-se'n com més aviat millor a la presó en la qual es troba perquè s'havia llevat «a les cinc del matí». Va afirmar que hi ha una qüestió «important» sobre això: «Quan jo li dic a Ricardo Costa que és una barbaritat fer això, davant la pressió que exerceixo, Ricardo va trucar a la persona a la qual consultava sempre tot i li va dir que hi havia problemes importants i aquesta persona que li diu això és Francisco Camps», va concretar.

El seu advocat, José Javier Vasallo, li va demanar que aclarís qui va ser la persona que va instaurar aquest sistema de facturació al PP valencià, davant del que Pérez va donar el nom de l'expresident valencià. «És l'únic que podia fer-ho, era qui em demanava la feina sempre perquè jo li plorava, era el meu amic en aquella època, recordi la famosa trucada en què em deia 'amiguet de l'ànima'», va afegir.

Pérez -per al qual Fiscalia demana 27 anys de presó- va dir que hi havia vegades que no podia parlar amb l'expresident valencià i llavors ho feia amb la seva cap de gabinet a la Generalitat, Ana Michavila -qualificada com una persona «bastant desagradable»-. També ho feia amb altres persones de «la seva guàrdia pretoriana», enumerant igualment l'exvicepresident de la Comunitat Valenciana Vicente Rambla o el propi Ricardo Costa.

Per part seva, Crespo va revelar que el Partit Popular valencià els va exposar que l'única forma de pagar-los els serveis prestats durant les campanyes electorals per les empreses del cap de la trama era girant les factures als empresaris investigats en la causa i que ells van acceptar perquè necessitaven liquiditat per evitar la fallida.

A preguntes de la fiscal Myriam Segura, el número dos de la trama va explicar que aquesta proposició la va fer Ricardo Costa en una reunió mantinguda al seu despatx en què va estar present també el Bigotes. L'empresari va explicar que Costa els va confessar que no hi havia diners per saldar el deute i que «l'única solució» era facturar «a determinats empresaris» per cobrar. Aquests últims, després de l'acord amb la Fiscalia, van ratificar en la primera sessió de judici que van finançar de forma irregular la formació presidida en aquells moments per Francisco Camps.

Crespo va respondre que no els agradava la proposició, però li van insistir que no hi havia una altra alternativa. «Era fer-ho així o no cobrar», va explicar l'investigat a preguntes del magistrat José María Vázquez Honrubia. «Quan vaig conèixer aquesta reunió vaig trucar a Correa per explicar-li exactament el que havia passat i vam acceptar fer-ho així perquè sinó hauríem d'haver fet un concurs de creditors i el tancament de la companyia».