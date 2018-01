Dos detinguts per llançar explosius a les obres del TAV

La Policia Nacional ha detingut dues persones, un home de 55 anys i un menor d'edat de 14 anys, i ha imputat un tercer individu, menor de 17 anys, per llançar artefactes incendiaris i explosius a les obres de l'arribada de l'Alta Velocitat a Múrcia en els últims mesos, provocant greus danys en la maquinària i en el material de construcció. Els artefactes, amb la capacitat potencial de provocar la mort, van ser llançats a les vies en horari laboral, sent conscients del risc per als treballadors.

Així ho va fer saber en roda de premsa el delegat del Govern a la comunitat autònoma, Francisco Bernabé; acompanyat del cap superior de Policia Nacional a la Regió, Ciril Durán; l'inspector en cap de la Brigada Provincial de Policia Científica, Juan Manuel España; l'inspector en cap de la Comissaria de Districte del Carmen, Antonio López; i la cap de Premsa i Relacions Institucionals de la Policia Nacional a la Regió, la inspectora Piedad Párraga Torres.

Bernabé va anunciar que el detingut major d'edat era qui presumptament fabricava els artefactes explosius casolans i usava menors per llançar-los a les vies.