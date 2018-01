Macron confirma que restablirà el servei militar obligatori

El president francès, Emmanuel Macron, va confirmar que restablirà el servei militar obligatori al país, tal com havia anunciat a la campanya electoral, moment en el qual va dir que duraria un mes. Sense donar detalls sobre aquest projecte, en un discurs davant militars a la base naval de Tulón, al sud-est del país, Macron va afirmar que el batejat com a «servei nacional universal» tindrà un pressupost propi i que la seva posada en marxa correspondrà a diversos ministeris.

En un altre ordre de coses, el major defensor que Regne Unit abandoni la Unió Europea, Boris Johnson, va suggerir a França construir un pont gegant a través del Canal de la Mànega després del Brexit, segons el diari The Daily Telegraph. París va descartar amablement la proposta de Johnson afirmant que, tot i que valia la pena considerar fins i tot les idees més absurdes, hi ha molts projectes europeus importants que s'han d'acabar primer.

Johnson, ministre d'Afers Estrangers britànic i que va encapçalar la campanya per abandonar la UE en el referèndum de 2016, li va dir al president francès que li sembla ridícul que els dos països estiguin vinculats per una sola línia ferroviària. En aquest sentit, va suggerir construir un segon pas, al que Macron, segons el diari, va respondre afirmativament. No obstant això, el ministre de Finances francès ha tractat la proposta amb indiferència.

«Tenim importants projectes d'infraestructura europea que són complicats de finançar. És necessari acabar amb les coses que ja estan en marxa abans de pensar en noves», va explicar el ministre, reconeguent que totes les idees s'han de tenir en compte.