Un menor agredeix la mare en quedar-se sense internet

Un jutjat de menors de Granada ha decretat l'ingrés cautelar d'un adolescent de 14 anys per agredir la seva mare després de quedar-se sense connexió a internet i no poder seguir jugant a jocs en xarxa. El menor va declarar dijous davant del jutge, que va decretar com a mesura cautelar el seu internament en un centre durant sis mesos prorrogables a tres més. Durant aquest període s'examinarà el noi per si pogués tenir, entre d'altres, algun problema vinculat a l'addicció amb les noves tecnologies i oferir-li així un tractament adequat, ja que cada vegada és més freqüent entre els adolescents.

Els fets es van produir dimecres passat, quan hi va haver una avaria a internet. El menor va demanar a la mare que l'ajudés a restablir la connexió, però aquesta no va poder i en dir-li que dedica massa hores als jocs en xarxa, va perdre el control i li va clavar un ganivet a la mà. Poc després, el menor va ser posat a disposició de la Fiscalia de Menors i va declarar acompanyat de la seva mare. En aquell moment es va enfonsar i es va mostrar penedit perquè es va adonar del que havia fet.