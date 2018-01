El pare de Diana Quer, a la mare d'El Chicle: «Vostè no és culpable»

Juan Carlos Quer, el pare de la jove assassinada Diana Quer, va revelar haver parlat personalment amb la mare de l'autor confés de l'assassinat de la seva filla, José Enrique Abuín, El Chicle, per transmetre-li la seva «solidaritat», la seva «pena» i el seu «perdó».

«Quan vaig veure la mare aparèixer als mitjans de comunicació plorant de la manera que ho va fer, li vaig trucar i li vaig dir: senyora, vostè no és culpable, té tot el meu perdó», va explicar Quer en una entrevista a la SER, en què va assegurar haver demanat a un periodista el telèfon de la mare d'El Chicle per poder parlar amb ella i transmetre-li la seva comprensió.

«Puc assegurar que aquesta persona, en un entorn com Rianxo, està condemnada de per vida», va explicar el pare de la jove assassinada, que també va lamentar la situació de les germanes d'El Chicle i de la seva filla de 13 anys. «Per la meva banda, tota la meva solidaritat i tota la meva pena a aquesta família i la seva filla, a la qual ha destrossat la vida. Pobra nena!». Una comprensió que no va fer extensiva a la dona de l'assassí confès i respecte a la qual va justificar el recurs de la família al sobreseïment provisional de la investigació a Rosario R.

Per altra banda, l'informe preliminar de l'autòpsia practicada al cadàver de Diana Quer no ha detectat restes de semen en les mostes analitzades per l'Institut Nacional de Toxicologia. Encara s'ha d'emetre un informe definitiu que aclarirà si hi va haver agressió sexual.



Petició a Change.org

Per altra banda, la petició que ha estat registrada a la plataforma Change.org per Juan Carlos Quer al costat de les famílies de Marta del Castillo, Mari Luz Cortés, Ruth i José, Candela i Amaia, per demanar al Congrés dels Diputats que no aprovi la proposició de llei de derogació de la presó permanent revisable, ja supera les 620.000 signatures.