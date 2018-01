La parella dels EUA que va torturar els seus 13 fills s'enfronta a 94 anys de presó

La Fiscalia de Califòrnia ha acusat formalment el matrimoni format per David i Louise Turpin, que haurien torturat durant anys els seus 13 fills fins portar-los a un estat de desnutrició, d'actes pels quals podrien ser condemnats a 94 anys de presó i fins i tot a cadena perpètua. El fiscal del comtat de Riverside, Mike Hestrin, va presentar més d'una vintena de càrrecs contra ells que inclouen detenció il·legal, abús a menors -també abús sexual- i tortura. «Hi ha casos que et persegueixen, alguns perquè mostren la depravació humana, i aquest és un d'ells», va dir Hestrin.

El representant del Ministeri Públic va relatar que els abusos van començar quan el matrimoni vivia a Texas i van continuar quan es va traslladar a Califòrnia. Van començar com un cas de «negligència severa» i van derivar en clars casos de «tortura», va afirmar. Fins i tot van arribar al sadisme, en comprar joguines per als seus fills que mantenien a les capses sense entregar-los o en comprar pastissos i menjar-los davant dels nens, que estaven desnodrits.

Els Turpin van arribar a encadenar els seus fills al llit i els van privar d'aliments i aigua, així com d'atenció mèdica i educació. Per això, tots els nens, amb edats entre els dos i els 18 anys, estan hospitalitzats per desnutrició i es tem que en alguns d'ells aquest estat hagi afectat de forma irremeiable el seu desenvolupament.

La Fiscalia busca ara proves per apuntalar l'acusació contra els Turpin. «Algú ha hagut de veure alguna cosa», va assenyalar Hestrin. Cal destacar que un dels fills sí que va anar a l'escola, però la seva mare l'anava a buscar cada dia en cotxe per tornar immediatament a casa després de les classes. Com a curiositat, la parella detinguda va permetre als nens escriure diaris que podrien constituir per si mateixos «proves sòlides» dels abusos patits durant anys.

Els menors van ser alliberats perquè una de les filles, de 18 anys, va aconseguir escapar per una finestra i trucar per telèfon a la Policia. Hestrin ha revelat que, segons les primeres investigacions, la jove feia dos anys que treballava en aquest pla.