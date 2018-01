El primer any de Trump en deu tuits

europa press/ddg washington

Donald Trump es va incorporar a Twitter el 2009 per recomanació del responsable de màrqueting Peter Costanzo, qui li va suggerir que participar en l'emergent xarxa social li proporcionaria al nou llibre del magnat, Pensa com un campió, l'atenció apropiada. Atès que no podia fer servir la identificació @donaldtrump perquè ja era utilitzada per un usuari anònim -amb caràcter paròdic sobre la persona de Trump-, l'empresari va seleccionar el denominador @realdonaldtrump i va debutar amb un missatge previ a la seva aparició al xou del presentador David Letterman.

El 2017, @realdonaldtrump s'ha convertit en el canal oficial dels pensaments de Trump fins al punt que el departament de comunicació de la Casa Blanca s'ha hagut d'adaptar al ritme infernal marcat per l'ara president dels Estats Units, una mena de «corrent de consciència digital» en què el mandatari bolca sense fre opinions, reflexions, invectives i amenaces sense filtre, adulteració o respecte per la sintaxi, en moltes ocasions emeses a hores intempestives o bé publicades al fil de la notícia corresponent de la cadena favorita de Trump, la conservadora Fox News.

Aquesta «Presidència digital» ha transformat la visió de les xarxes socials (i de Twitter en particular) pel que fa a l'ús que fan d'elles els mandataris. Trump, que ha flirtejat en aquesta xarxa amb la possibilitat d'iniciar una guerra nuclear amb Corea del Nord, ha obligat la companyia a introduir una excepció a les seves pròpies normes, en aquest cas la cancel·lació de comptes per discurs d'odi, argumentant que els tuits del president nord-americà tenen «interès històric», i ha generat un entorn de confusió en la pròpia Casa Blanca entre el que són opinions personals, intencions presidencials i política real, impulsant un ecosistema de crítics, partidaris i comptes automatitzats que competeixen entre ells per publicar la primera resposta als seus missatges amb l'objectiu de guanyar seguidors, retroalimentant un cercle viciós amb un únic beneficiat: el propi Donald Trump. A continuació, 10 dels seus tuits més famosos:

1.- «#FraudNewsCNN #FNN». Trump en la seva màxima expressió. El president va fer servir un cru vídeo viral que remet a la seva aparició en un espectacle de lluita lliure per acusar el seu némesis, la cadena CNN, d'abanderar una campanya de «notícies falses» en contra seu. Amb més de 360.000 retuits, el missatge va desencadenar una resposta immediata de la cadena, que el va acusar de promoure la violència contra els periodistes. «Seguirem fent la feina. Ell hauria de començar a fer la seva», va recomanar el departament de Comunicació del mitjà.

2. «Avui fem de nou gran Amèrica». Missatge emès el dia de les eleccions. Era el lema de la seva campanya, només sis paraules que condensen les seves intencions: la construcció d'una Amèrica aïllacionista que anteposa més que mai els seus propis interessos per davant de les relacions internacionals, amb ànim d'esborrar de l'existència tant els èxits com els fracassos de l'administració precedent, la de Barack Obama i Hillary Clinton, representació física de tot allò que Trump va prometre eliminar en campanya: un estat ultraburocràtic i ignorant de les necessitats de l'americà blanc mitjà. 331.000 retuits.

3. «Per què Kim Jong-un m´insulta dient-me vell? Jo mai li diria que és gros i baix». Un altre tuit de Trump en resposta a declaracions de les autoritats nord-coreanes després que el descrivissin com un «vell xaruc». Exemple sobre la seva forma d'afrontar les relacions diplomàtiques, però, en particular, sobre la seva forma de tractar la confrontació internacional. En Corea del Nord, Trump sembla haver trobat al seu contrincant dialèctic favorit: un amb el qual comparteix la mateixa verborrea inflamatòria. Trump ha arribat a presumir davant el líder nord-coreà, Kim Jong-un, que el seu «botó nuclear és més gran», una exaltació bulliciosa i masculina que enllaça directament amb el costat misògin del president, qui va descriure en el seu dia la seva rival, Hillary Clinton, com un «fàstic de dona» i va arribar a emmarcar la seva frase «agafeu-les pel cony» com una tradicional «xerrada entre homes». 271.000 retuits.

4. «Això és terrible! Acabo de descobrir que Obama va punxar els meus telèfons a la Torre Trump just abans de la victòria. No van trobar res. Això és McCarthyisme!». Aquest missatge, publicat el 4 de març, enllaça directament amb una de les obsessions de Trump, l'eliminació de tot vestigi de l'administració anterior, una que durant anys va intentar deslegitimar dubtant de la nacionalitat del llavors president Obama, de qui va exigir el seu certificat de naixement per constatar que havia nascut a Amèrica. En un dels seus primers conflictes amb l'administració, el Departament de Justícia va haver de desmentir immediatament que aquesta «punxada» s´hagués produït realment.

5. «El repartiment i els productors de Hamilton, que segons tinc entès està profundament sobrevalorada, haurien de disculpar-se immediatament davant Mike Pence pel seu terrible comportament». Trump responia així al missatge d´unitat emès en plena funció pels responsable de l´exitòs musical Hamilton al vicepresident Mike Pence, present a la sala. És un tuit descriptiu de l´actitud combativa que Trump ha mantingut amb el que descriu com la cultura elitista i liberal dels nuclis urbans, i que amb el temps ha anat enfocant més cap a un sector concret: la cultura elitista, liberal i negra.

6. «Theresa May, no et centris en mi, sinó en el destructiu terrorisme radical islàmic que s´està produint al Regne Unit. A nosaltres ens va molt bé!». Trump va respondre en aquests termes a la primera ministra britànica després de les crítiques rebudes pel magnat per donar veu a un tuit de la responsable d´un grup d´extrema dreta britànic, Jayda Friesen, que proporcionava exemples falsos de crims comesos per musulmans descendents d´immigrants. Trump entén Europa com un relat admonitori que descriu el pitjor escenari possible a la seva imaginació: un on els immigrants es mouen lliurement, preparant atemptats i destruint els valors identitaris i nacionalistes. «Mireu el que ha passat aquesta nit a Suècia», va arribar a dir Trump davant els seus simpatitzants sobre un hipotètic atemptat al país nòrdic que mai es va arribar a produir.

7. «Tots hem d´unir-nos i condemnar el que l´odi representa. No hi ha lloc per a aquesta classe de violència a Amèrica, Unim-nos com si fóssim un de sol». El primer tuit de Trump després de conèixer els incidents en una protesta de l´extrema dreta a Charlottesville, que van provocar la mort de la contramanifestant Heather Heyer per un participant en la marxa. El missatge va despertar crítiques pel seu caràcter generalitzador en un moment en què fins i tot polítics republicans van responsabilitzar directament la marxa nacionalista de generar violència, i que Trump va rematar en una posterior roda de premsa en la qual va assegurar que «hi ha gent bona a tots els llocs».

8. «Estalvia la teva energia, Rex. Farem el que faci falta». L´1 d´octubre, Trump va revocar en viu i en directe a través de Twitter els intents del seu secretari d´Estat, Rex Tillerson, de reduir la tensió amb Corea del Nord. El missatge va ser una demostració que Trump només fa cas dels instints d´una persona, ell mateix. El president dels EUA usa Twitter en ocasions per expressar la seva disconformitat amb la forma en què s´han fet les coses fins que ell ha arribat al poder, ja sigui pels seus propis nomenaments, ja sigui perquè el Partit Republicà, al qual pertany, o pel «pantà» al qual s´ha referit habitualment, metàfora de la lentitud burocràtica de Washington, que ha promès eliminar.

9. «La gent., els advocats i els tribunals ho poden anomenar com els doni la gana, però jo ho qualifico com el que és: Una prohibició de viatge!». Un missatge profundament polèmic pel seu impacte legal. Trump va descriure el que fins llavors havia estat anomenada per la Casa Blanca com una mesura de seguretat antiterrorista com una prohibició directa de viatge contra ciutadans de països de majoria musulmana, una decisió ordenada directament pel seu antic assessor ideològic, Steve Bannon, sense comptar amb l´opinió del Departament de Justícia. Diversos jutges van arribar a plantejar la idea que, amb aquest tuit, el president havia violat els principis de la seva pròpia ordre executiva, alimentant la idea que el mandatari usa Twitter com un butlletí oficial de l´estat. És una manifestació més dels seus principis anti-immigratoris i els seus dubtes davant la població hispanoparlant, la més propensa a la immigració als EUA per la seva proximitat, com es pot apreciar en els seus missatges en què advoca per l´aixecament d´un mur amb Mèxic o les seves crítiques al govern de Puerto Rico per la seva suposada incapacitat per distribuir ajuda després del´ huracà Maria.

10. «Vaig haver d´acomiadar el general Flynn perquè va mentir al vicepresident. Es va declarar culpable d´aquestes mentides. És una llàstima, perquè les seves accions durant la transició van ser legals. No hi havia res a amagar!». Amb aquest tuit va justificar la destitució del seu assesor de Seguretat Nacional, Michael Flynn, investigat per suposades connexions amb Rússia. Rússia s´ha convertit en un autèntic pou de frustacions per al president dels Estats Units.