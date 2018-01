Cs segueix ascendent i se situa com el partit amb major estimació de vot

L'enquesta de gener realitzada per Simple Lógica reflecteix com Cs segueix la tendència ascendent i se situa com a primera força política a Espanya, amb un 24,1 per cent de vot benvolgut, mentre que el PP baixa tres punts i queda relegat al tercer lloc cedint la segona posició al PSOE, que cau lleugerament mentre puja 1,3 punts Unidos Podemos.

Aquest estudi sociològic reflecteix un increment del vot per al partit d'Albert Rivera d'1,3 punts durant l'últim mes, fins a situar-se en el 24,1 per cent davant del 22,8 per cent que va registrar al desembre passat. Aquesta dada reflecteix la consolidació de la tendència alcista del partit taronja, que porta guanyats 10 punts des de que es van celebrar les últimes eleccions generals de juny de 2016.

El baròmetre de gener inclou una altra novetat, que el PSOE es queda amb la segona plaça en aquest rànking de vot. L'estimació de suport és del 23,4 per cent, 0,4 desenes menys que en l'últim mes de 2017, la qual cosa suposa un punt per sobre del resultat que va obtenir en l'última convocatòria electoral.

No obstant això, aconsegueix colar-se en el lloc número dos per la caiguda del Partido Popular que al gener, que retrocedeix tres punts i es col·loca com a tercera força política amb un 21,8 per cent dels suports. El que es tradueix que el PP ha perdut una mica més d'onze punts en relació amb el seu resultat de juny de 2016, que va ser del 33 per cent.

Segons precisa l'estudi, es tracta d'una estimació que s'inscriu en la tendència de la trajectòria descendent de les estimacions d'intenció de vot registrades per a aquest partit en els últims mesos, des del passat estiu".

Unidos Podemos se situa com a quarta força política, però ha experimentat una millorança en aquest primer mes de l'any d'1,5 punts, fins a col·locar-se en el 17,8 per cent enfront del 16,3 de desembre passat. No obstant això, es manté tres punts per sota del seu resultat electoral de fa una mica més d'any i mitjà.

Simple Lógica realitza una enquesta mensual d'intenció de vot i si s'analitzen els resultats de la sèrie des de les últimes eleccions faria l'efecte que PP i Cs són vasos comunicants. De fet, s'observa que els moments d'enfortiment de Cs solen correspondre's amb moments de debilitament del PP i al revés, els increments del partit de Mariano Rajoy es corresponen amb descensos del de Rivera.

CREIX L'AVANTATGE DE L'EIX PP-Cs ENFRONT DEL DE PSOE-PODEM

I en el cas del PSOE i Unidos Podemos es produeix un fenomen similar, encara que una mica menys accentuat. Ara els socialistes tenen un clar avantatge sobre el partit morat, 23,4 punts enfront de 17,8. Després de les eleccions generals de 2016 l'avantatge era mínim, de punt i mig ja que el PSOE va aconseguir el 22,63 per cent dels suports enfront de 21,15 d'Unidos Podemos més les confluències.

Però durant tot aquest temps la trajectòria del partit de Pablo Iglesias ha estat descendent en general malgrat alguns petits repunts. No obstant això, el PSOE, que també va caure amb força entre setembre i octubre de 2016, va començar a recuperar-se a la fi d'aquest any i principis de 2017 i s'ha mantingut més o menys des de maig del passat any fins a treure un avantatge de 5,6 punts a Unidos Podemos en l'arrencada de 2018.

Quant a la correlació de forces entre l'eix de la dreta i l'esquerra, la suma dels percentatges de vots de PP i Cs --el 45,9 per cent-- els situa 4,7 punts per sobre de la suma de PSOE i Unidos Podemos, que aconsegueix el 41,2 per cent dels vots.

Aquesta diferència és major que la que tenia l'eix de la dreta enfront del de l'esquerra en les eleccions de juny de 2016. En aquell moment, el partit de Pedro Sánchez juntament amb el de Pablo Iglesias sumaven el 43,78 per cent de l'electorat i el de Rajoy amb el de Rivera, el 46,07 per cent, amb el que l'avantatge de PP-Cs sobre PSOE-Podem era de 2,29 punts.

MILLORA LA VALORACIÓ DE RIVERA

Albert Rivera segueix sent el líder polític millor valorat pels electors i a més, en l'últim mes ha millorat aconseguint els 45,4 punts.

La valoració de la resta dels líders descendeix en major o menor mesura. Així, en el cas de Mariano Rajoy, se situa en el 26,8 per cent enfront del 31 per cent de desembre; en el 24,3 per cent Pedro Sánchez, retrocedint 3,4 punts des de l'últim mes de 2017; en el 21,6 per cent Alberto Garzón enfront del 26,6 de fa un mes i en l'últim lloc està Pablo Iglesias amb un 14,5 per cent enfront del 15,3 per cent de desembre.

L'actuació de Rivera l'aproven el 84,1 per cent dels votants de Cs i la de Rajoy és aprovada pel 81,2 per cent dels quals van votar al PP. No obstant això, entre els votants del PP també hi ha un elevat percentatge que aprova l'actuació de Rivera, el 72,1 per cent.

Molt menor és el percentatge de votants socialistes que aproven a Pedro Sánchez, el 50,9 per cent; mentre que entre els de Unidos Podemos suposen només el 45,8 per cent els que aproven l'actuació de D. Pablo Iglesias, sent aquest percentatge inferior al que es registra per a D. Alberto Garzón, que és del 56,5 per cent entre els mateixos votants d'Unidos Podemos.