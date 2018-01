Diverses persones moren en un assalt a l'hotel més important de Kabul

Diverses persones van morir i altres més estaven retingudes com a ostatges pels milicians, quatre segons sembla, que van assaltar ahir l´Hotel Intercontinental de Kabul, el més importants de la capital. Un portaveu del Ministeri de l´Interior, Nayib Danish, va informar que un dels assaltants va ser abatut, per la qual cosa quedarien tres dins de l´hotel, informa la cadena de televisió Tolo News.

Fonts policials van confirmaren declaracions fetes de manera anònima que hi havia morts i ostatges i s´especulava que els milicians eren suïcides amb armilles-bomba. L´hotel es troba en ple centre de la capital.

Els atacants van entrar per la cuina i van accedir ja a la primera planta d´habitacions, segons mitjans afganesos. Altres fonts van assenyalar que els atacants disparaven des del terrat de l´edifici i que part de la instal·lació està en flames. Les forces especials es trobaven al lloc dels fets i van llançar una operació contra els atacants. oberta en el moment de tancar l´edició d´aquest diari.

Diversos testimonis van informar que en el moment de l´atac a l´hotel s´estava celebrant un taller amb més d´un centenar d´informàtics provinents de 34 províncies de l´Afganistan. A més, s´estaven celebrant 2 banquets de noces.

El 28 de juny de 2011, aquest hotel ja va ser atacat per milicians suïcides que van resistir a l´edifici durant cinc hores. L´atac, reivindicat pels talibans, es va saldar amb 21 morts, inclosos nou atacants.