Jorge Fernández Díaz ingressa a cures intensives per un infart

L´exministre d´Interior Jorge Fernández Díaz està ingressat en l´Unitat de Cures Intensives (UCI) de l´Hospital de la Princesa de Madrid després de patir un empitjorament de l´estat de la seva salut, segons van confirmar fonts del seu entorn.

Segons va avançar El País, Fernández Díaz roman hospitalitzat des de divendres a l´hospital madrileny després de sofrir un infart, encara que a última hora d´ahir es desconeixien més detalls sobre les circumstàncies de l´ingrés i de l´estat del polític.

El que fou titular de la cartera d´Interior entre els anys 2011 i 2016, quan va ser substituït per l´actual titular del Ministeri, Juan Ignacio Zoido, va ser diagnosticat ara fa dos anys d´un càncer de fetge i ha estat sotmès a diverses intervencions quirúrgiques, a més de ser tractat amb quimioteràpia.

La primera meitat de l´any passat, l´exministre d´Interior, Jorge Fernández Díaz, va haver de comparèixer al Congrés dels Diputats per prestar declaració a la comissió d´investigació per l´Operació Catalunya, ideada des del seu Ministeri per desacreditar dirigents independentistes.