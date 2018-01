Rivera reclama a Rajoy que entoni el «mea culpa» per la corrupció

El president de C´s, Albert Rivera, va demanar al PP que «entoni el mea culpa» pels casos de corrupció del partit i ha reclamat que Espanya ha de tenir un Govern net de corrupció.

Ho va dir en declaracions als mitjans ahir a Barcelona abans de la manifestació de policies i guàrdies civils per l'equiparació salarial amb els cossos policials autonòmics.

Per la seva banda, el president del Govern va atacar al seu torn la formació de Rivera acusant-los de ser uns «oportunistes» i va animar els populars a combatre els seus rivals «barri a barri i casa a casa».

Rivera ha qualificat el cas Gürtel com una ramificació del cas PP i ha criticat que el PP «arrossega els peus amb la corrupció». «Hi ha una senadora imputada per la Púnica i Rajoy segueix en silenci», va recriminar en referència a la senadora popular Pilar Barreiro, investigada en el cas Púnica i que C´s demana que el PP la faci dimitir del seu càrrec.

Rivera també va defensar que «el futur d'Espanya passa per un Govern net», per la qual cosa va apostar per què C´s guanyi al PP en les properes eleccions.

Va mostrar el seu suport a la manifestació de policies i guàrdies civils, ja que creu que la demanda d'equiparació salarial és «de sentit comú» perquè, al seu parer, han de cobrar el mateix per fer el mateix treball.

Rivera va sostenir que és una «reivindicació justa, d'igualtat, de condicions laborals i de dignitat», i va recordar que Cs s'ha compromès a no recolzar els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) del proper any si no s'inclou una partida per igualar els salaris policials.

Sánchez també ataca

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va definir com «novel·la negra» els casos de corrupció que afecten el PP i ha opinat que, en conseqüència, el Govern de Mariano Rajoy està «paralitzat» i «acabat» i, per això, va considerar que és «un llast» per al país.

Davant d'això, va reclamar un govern que defensi «als treballadors i combati la desigualtat» i, per això, va proposar 10 acords d'Estat que portarà el PSOE al Congrés en el termini de sis mesos.

Sánchez va afirmar que el Govern de Mariano Rajoy, després d'any i mig de legislatura, està «acabat» mentre «les demandes -socials) no paren de créixer». Davant d'això, el PSOE «com a partit d'Estat, esquerra de govern» té dues opcions: «O esperar que convoqui eleccions, i no sembla que Rajoy vulgui i Ciutadans li tregui el suport, i, dos, liderar des de l'oposició molts els problemes».

El president del Govern i del PP, Mariano Rajoy, ha criticat aquest dissabte que el PSOE», utilitzeu «políticament» el finançament autonòmic i que, no obstant, «no doni un sol pas per construir alguna cosa positiva», cosa que ha considerat «injust i un engany a la gent».

«Si volen un nou model de finançament, aquí estic, però necessito els seus vots», va advertit el dirigent popular. Així es va pronunciar Rajoy durant la seva participació en la Convenció de Districtes del PP de Sevilla.