Una denúncia de l'assassinada a Tenerife contra l'agressor va ser arxivada

La dona assessinada al seu domicili del municipi tenerifenc de Los Realejos per la seva parella, que es troba molt greu després de patir un accident de circulació quan pel que sembla fugia del domicili conjugal, havia denunciat el 8 de gener l'home per violència de gènere, en concret per agressions verbals, encara que va assegurar no necessitar mesures de protecció. El cas es va avaluar com de risc baix i als dos dies es va celebrar un judici ràpid en què el jutge de guàrdia va arxivar la causa, segons va explicar el subdelegat del Govern en Santa Cruz de Tenerife, Guillermo Díaz Guerra.

El dia 17 de gener la Policia Nacional es va posar en contacte amb la víctima per preguntar-li com es trobava i si s'havien repetit aquestes agressions verbals, davant de la qual cosa la dona va manifestar estar tranquil·la. La parella convivia a la mateixa casa, però el vincle ja estava trencat i ella tenia una nova relació.



Mesures d'autoprotecció

Tot i aquesta afirmació, els agents li van recomanar que adoptés mesures d'autoprotecció, com pot ser no conviure al mateix domicili o cessar definitivament aquesta relació i acudir als Serveis Socials. «I a partir d'aquí la següent informació que hem tingut és la mort de la víctima», segons Díaz Guerra.

L'home detingut continua ingressat a l'Hospital Universitari de Canàries (HUC) sota custòdia policial. Així ho van informar fonts de la Prefectura Superior de Policia de Canàries, que van afegir que quan un detingut es troba en una situació d'ingrés hospitalari roman custodiat pels agents fins que se li dona l'alta i ja passa a disposició judicial.

L'home va patir un accident quan fugia de la Guàrdia Civil en el qual el seu cotxe, que va xocar contra un altre vehicle, va fer diverses voltes de campana amb l'home atrapat al seu interior, que va ser excarcerat del turisme i traslladat fins a un centre hospitalari.

Els agents es van trobar a la casa una dona morta amb evidents signes d'haver patit violència i van advertir l'absència del vehicle de l'home. En aquell moment es va iniciar una recerca a través de les emissores de les forces i cossos de seguretat. Va ser la Guàrdia Civil la que va detectar el vehicle de l'exparella de la dona morta a l'autopista del nord i van procedir a perseguir-lo.

L'home va fer una maniobra d'evasió que va provocar un accident contra un altre vehicle ocasionant altres dos ferits, que estan fora de perill. Hi ha una menor reconeguda com a filla de l'agressor, encara que en aquests instants es desconeix si és una filla en comú.