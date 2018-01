El president federal d'Alemanya confia que conservadors i socialdemòcrates tanquin aviat un acord de govern

El president federal d'Alemanya, Frank-Walter Steinmeier, ha expressat aquest dilluns la seva esperança que els conservadors liderats per la cancellera Angela Merkel i els socialdemòcrates aconsegueixin ràpidament un acord per formar Govern.

Steinmeier ha reconegut que és un assumpte dels partits decidir si existeixen punts comuns suficients als programes. "Independentment d'això, tots sentim que les persones a Alemanya esperen que ara, després de més de quatre mesos de les eleccions generals, es formi de nou un Govern", ha indicat durant una visita a Hamburg.

Davant la pregunta de si creu que al final hi haurà una coalició, el president federal alemany ha declarat: "Porto massa temps en la política com per saber que no es tracta d'una qüestió de creure".

En un congrés extraordinari celebrat el diumenge a la ciutat de Bonn, un Partit Socialdemòcrata (SPD) dividit va resoldre per una majoria de 56,4 per cent deixar enrere les objeccions que l'havien portat a anunciar la seva passada a l'oposició i negociar per formar la que seria la tercera gran coalició que regeix Alemanya sobre la base d'un preacord aconseguit una setmana abans.

Les negociacions començaran en els propers dies i podrien tancar-se al febrer. L'última paraula la tindran els més de 440.000 afiliats del partit que votaran sobre l'acord formal de coalició. Només llavors Merkel podrà començar el seu quart mandat consecutiu. La seva meta és aconseguir-ho abans de Setmana Santa.