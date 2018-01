Quatre policies de Madrid s'enfronten a penes de fins a deu anys de presó

Quatre policies de la Comissaria de Carabanchel de Madrid s'enfronten a penes de presó de quatre a deu anys per falsificar proves en les inspeccions oculars per involucrar persones en delictes que no havien comès. Els acusats, pertanyents al grup de Policia Científica, manipulaven l'escena del delicte amb la superposició en una superfície de paper de les empremtes del delinqüent a qui volien imputar la malifeta. El judici va començar el passat dimecres a l'Audiència Provincial de Madrid i en el mateix els processats van negar la seva implicació en els fets. Els agents César B. C., Francisco M. C., José Francisco G. E. i Isidro F. O. estan acusats dels delictes de falsedat en document oficial. Als dos primers la Fiscalia els demana 10 anys de presó i inhabilitació per a ocupació de càrrec públic. Per als altres dos funcionaris es demanen quatre anys de presó.